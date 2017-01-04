受邀出席川普就職大典 英國歌手霸氣開條件

英國女歌手佛格森（Rebecca Ferguson）。（路透）

2017-01-04 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統當選人川普將在本月20日就職，但因川普的行事風格備受爭議，許多明星紛紛婉拒替川普站台表演。英國歌手佛格森（Rebecca Ferguson）也在受邀名單之一，她說她願意出席，但條件是要讓她演唱《奇異的果實》（Strange Fruit）。

佛格森在2010年於英國歌唱選秀節目《X音素》（The X Factor）獲得第二名。她在推特上提到，她受邀出席川普的就職典禮，而她的答案是：「如果同意讓我演唱《奇異的果實》，那我就願意出席。」《奇異的果實》是美國已故爵士歌手比莉哈勒戴（Billie Holiday）的知名作品，該首歌以淒厲的歌詞描寫黑人受到無情壓迫的時代悲劇。

佛格森說，「這是一首極具歷史意義的歌；這是一首在美國備受爭議的歌；這是一首描述黑人在美國如何遭到壓迫的歌，這是一首提醒我們，在這個世界中，愛是如何征服所有恨的歌」、「如果能允許我演唱這首歌，我將欣然地與你在華盛頓見面。」