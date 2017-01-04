卡爾文森號部署亞太 美、中航母可能碰頭

美國「卡爾文森號」本週前往亞太地區。（法新社資料照）

2017-01-04 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國航空母艦「遼寧號」繞過台灣東部外海，進入南海訓練。美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦戰鬥群本週前往亞太地區，中、美航艦將可能碰頭。中國媒體質疑美國是在「南海搗亂」或「挑釁遼寧號」。但美軍強調此次屬於例行性調度，目的在接替「雷根號」（USS Ronald Reagan）的任務。

綜合媒體報導，美國海軍上週四宣布，隸屬美國第3艦隊航空母艦「卡爾文森號」戰鬥群，將由駐加州聖地牙哥海軍基地前往第7艦隊守備亞太地區，接替需要進行維修保養的雷根號，最快在5日抵達亞洲。航行過程中將有驅逐艦「墨菲號」（USS Michael Murphy）在夏威夷加入，編隊中還有驅逐艦「梅爾號」（USS Wayne E. Meyer）和巡洋艦項普倫湖號（USS Lake Champlain）等，總計轄下編隊共7500名官兵。

據香港《蘋果日報》報導，澳門軍事專家黃東表示，中國「遼寧號」如果不快點離開南海，很可能與美國「卡爾文森號」碰頭，而且機會相當大。屆時台灣總統蔡英文也將在同時間過境美國，成為一文一武的2個焦點。