曾逼川普退出辯論會 美女主播逾6.4億年薪被挖角
2017-01-04 10:31
女主播凱莉摩根被重金挖角到NBC。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕隨著川普當選美國總統，選戰過程中表現精彩的媒體人，身價跟著暴漲，據報導，美國福克斯新聞频道 （Fox News） 當紅播摩根·凱莉（Megyn Kelly），被美國國家廣播公司（NBC）以年薪逾2千萬美元（約台幣6.4億元）重金挖角。
誘凱莉跳槽的年薪究竟是多少，至今沒有答案，不過，之前福克斯曾出價到2千萬美元留人，但還是沒有留下凱莉，以致外界相信，凱莉年薪將超過這個數字，而2016年凱莉年收入約1500萬美元左右。
凱莉本來就是知名度很高的主播，但在去年美國總統大選過程中，犀利語鋒更是響徹全球，在共和黨內最後一次的電視辯論中，她以富攻擊性的方式質問川普，逼得川普最後氣的退出這場辯論會，還放話「有凱莉就沒我」。
綜合外媒報導，凱莉在福克斯工作了12年，是當紅政治主播，她已在自己的臉書主頁證實即將跳槽到NBC，且NBC主席Andrew Lack也已發表聲明，指稱能夠邀請到凱莉到NBC工作是「我们的幸運」。
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