菲國監獄疑遭預謀攻擊 130名囚犯越獄
2017-01-04 10:37
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部哥打巴托省（Cotabato）基達帕萬市（Kidapawan）的監獄今日凌晨疑似被穆斯林叛軍攻擊，造成獄中132名囚犯逃脫，僅有2名囚犯被抓回，目前軍警仍在當地追捕逃脫囚犯。
綜合外媒報導，典獄長彭加特（Peter Bongat）表示，約數十名槍手在今日破曉前衝進監獄，與獄方人員槍戰，造成1名警衛當場喪命、1名囚犯受傷，隨後有132名囚犯趁機逃脫。
基達帕萬市警局局長艾傑洛（Leo Ajero）指出，目前132名脫逃的囚犯中僅2人被捕，軍警正在搜捕其他囚犯，並調查事件背後動機。
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