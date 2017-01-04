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川普放話奏效！福特取消墨國512億元投資

福特汽車決定取消在墨西哥建造新工廠的計劃，並會在密西根州設新廠，預計投資7億美元且可創造700個工作機會。（路透）

2017-01-04  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普在選前倡議要把海外工作帶回本土，有外媒報導指出，福特汽車已決定取消在墨西哥建造新工廠的計劃，並會在密西根州設新廠，預計投資7億美元（約台幣224億元），並可創造700個工作機會。

綜合外媒報導，福特汽車執行長菲爾德斯（Mark Fields）接受媒體訪問時表示，遷廠回美國的決定是因相信川普可以改善商業環境，這項投資是對他的「信任投票」。菲爾德斯還強調，福特公司和川普之間沒有進行任何的特殊交易。

川普也在菲爾德斯受訪不久後在推特發文，說在他的政策下，福特公司取消墨西哥建廠計劃而改在密西根投資。

福特是美國第二大汽車製造商，原本計畫要投資16億美元（約台幣512億元）在墨西哥新建一個工廠，生產中、小型車款。如今福特將把工廠遷回密西根州預計投資7億美元，並可創造700個工作機會。

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  • 川普在菲爾德斯受訪不久後在推特發文，說在他的政策下，福特公司取消墨西哥建廠計劃而改在密西根投資。（圖截自川普推特）

    川普在菲爾德斯受訪不久後在推特發文，說在他的政策下，福特公司取消墨西哥建廠計劃而改在密西根投資。（圖截自川普推特）

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