遼寧號以「訓練」為主 中國航母戰鬥群成形還要5年

軍方人士指出，建構航母戰鬥群有一定難度及複雜性，中國要發展為有效戰力，研判至少也要5年之後才能發展成熟。（圖擷取自《人民網》微博）

2017-01-04 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧號航母編隊日前首度穿出第一島鏈，進入西太平洋進行演訓，不過軍方人士指出，遼寧號編隊在西太平洋海域除了高速編隊航行之外，並沒有實施其他科目的訓練，而中國要建構有效的「藍海戰力」，至少還需要5年以上時間。

根據《上報》報導，軍方人士指出，日前中國對外播放的「殲15」升空起降戰術對抗影片，都是在接近中國的海域中進行的，而遼寧號是首次與作戰艦艇組成戰鬥群進入西太平洋演訓，基於海域性質不同，僅實施高速編隊航行，研判未來才會逐次進行戰鬥群防空、反潛及水面各項操演。

該名軍方人士指出，遼寧號的任務主要以訓練為主，中國自行製造的第二艘航母有可能在今年內下水試航，而這艘航母可能才是中國「藍海戰力」的主要母艦，不過建構航母戰鬥群有一定難度及複雜性，中國要建構航母戰鬥群，發展為有效戰力，至少也要5年之後才能發展成熟。

軍方人士表示，此次算是遼寧號第二次南下至南海演訓，未來隨著中國第二艘航母下水試航，遼寧號航母戰鬥群走出第一島鏈進行演訓的次數將會增加，不排除每年都會有類似規模的訓練。