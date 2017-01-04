報復美韓部署薩德飛彈 中資10倍速撤離南韓
2017-01-04 08:33
〔即時新聞／綜合報導〕美韓聯手在韓國部署薩德反導系統，引發中國強烈不滿，據報導，中國以加速撤資作為報復，據韓國金融監督院發佈的數據，2016年1月至11月統計，中國投資者在韓國股市凈賣出1.5兆韓元（約合人民幣86億元）的股票；而這數據是2015年1360億韓元的10倍。
《韓聯社》報導，中資從韓國股市在2010年到2014年都還是淨買入，但到2015年反手淨賣出1360億韓元，2016年7月韓國國防部宣佈「薩德」反導系統落戶慶尚北道星州，8月中資凈賣出1770億韓元的股票，9月開始即加大賣出部位，直到11月底統計，已經是2015年同期的10倍額度。
據報導，中國的報復行動可能不止如此，很可能還會對匯率干擾下手，已經讓金融界人士憂慮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Labor laws to increase living costs
- 郭雪芙被爆熱戀小鮮肉 甜蜜共處23小時
- 黑琵過境澎湖 遭家犬追逐
- 獅爭取增菘瑋 本週有答案
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 製造業換裝節能設備 最高補助一千五百萬元
- 言語刺激導致跳樓 也算加工自殺
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金
- 《小檔案》福泰冬山厝 曾獲遠東建築獎
- 中國工資攀升 紡織業紛移越南
- 劉崇鳳／羊
- 全國最大資源回收站 今正式營運
- 拚iPhone印度製造 緯創、鴻海爭先設廠
- 黑鳶調查幾掛零 動保人士疑滅鼠藥肇禍
- 解凍帳戶發薪 黨產會促提清冊 國民黨拒絕
- 花東遊花海 打卡送好禮
- 禽蛋一次性包材 嘉縣開17張勸導單
- 鏗鏘集》新國家願景
- 花蓮港違規釣魚裁罰 3年增4.8倍
- 高雄故事入鏡 40萬元邀編劇駐市
- 優惠勝中央 防災都更祭50％容獎
- MLB》紅人新終結者？ 1億簽建仔前隊友史托倫
- 挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願
- 葉啟田坦承「政治害了他」 至今仍背債1.1億元
- 毒鴛鴦吸安 3歲兒跟著吞昏迷
- 自由談》少年昧曉想，食老不成樣
- 8旬翁吃19種藥 整合後剩6種
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 奇美博25年慶 許文龍：盼眾人珍惜
- 盲目護航 民進黨違背過去堅持與價值
- 遭威脅「冷凍」錯過陪癌父 許孟哲埋心結孫德榮喊誤會
- 預算被刪 水里曾申請縣府協商
- 台南子弟洪慶齡 將垃圾變綠金
- 《老夫子》漫畫家 93歲王家禧辭世
- 重訊不實且情節嚴重 違約金將從百萬起跳
- RM打造「成員周」 幫金鐘國討老婆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：報復美韓部署薩德飛彈 中資10倍速撤離南韓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分