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報復美韓部署薩德飛彈 中資10倍速撤離南韓

2017-01-04  08:33

〔即時新聞／綜合報導〕美韓聯手在韓國部署薩德反導系統，引發中國強烈不滿，據報導，中國以加速撤資作為報復，據韓國金融監督院發佈的數據，2016年1月至11月統計，中國投資者在韓國股市凈賣出1.5兆韓元（約合人民幣86億元）的股票；而這數據是2015年1360億韓元的10倍。

《韓聯社》報導，中資從韓國股市在2010年到2014年都還是淨買入，但到2015年反手淨賣出1360億韓元，2016年7月韓國國防部宣佈「薩德」反導系統落戶慶尚北道星州，8月中資凈賣出1770億韓元的股票，9月開始即加大賣出部位，直到11月底統計，已經是2015年同期的10倍額度。

據報導，中國的報復行動可能不止如此，很可能還會對匯率干擾下手，已經讓金融界人士憂慮。

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  • 中國報復薩德反彈系統部署，加速撤資。（資料照，美聯社）

    中國報復薩德反彈系統部署，加速撤資。（資料照，美聯社）

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