中國威脅亞太地區 美軍司令：將全面部署F-35
2017-01-04 07:23
美國太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西表示，為保有亞太區域的空中優勢，未來美軍將全面派駐F-35戰機。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷在亞太區域擴張軍武，造成各國外交局勢緊張，有外媒報導指出，美國太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西（Terrence O’Shaughnessy）表示，為保有亞太區域的空中優勢，未來美軍將全面派駐F-35戰機。
據《空軍時報》（Airforce Times）報導，歐蕭尼西指出，中國軍機近年不斷在南海飛行，且俄國與北韓也常有挑釁動作，太平洋戰區的未來局勢更為複雜。他認為美國必須維持空優戰力，美方將在亞太區域全面派駐F-35戰機，以確保戰力超越敵方勢力。
報導也提到，歐蕭尼西還說到，除了全面部署F-35戰機以外，美國空軍將持續F-22戰機現代化改裝。另外，美國盟邦未來會扮演更重要角色，澳洲已試飛過F-35，日本也在去年9月完成試飛，南韓也會在2018年正式引進F-35。
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歐蕭尼西還說到，澳洲已試飛過F-35，日本也在去年9月完成試飛，南韓也會在2018年正式引進F-35。（法新社）
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