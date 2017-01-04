| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 國際

巴西監獄黑幫北部家族 規模全國第3大

2017-01-04  05:28

〔中央社〕1日巴西北部亞馬遜州首府瑪瑙斯監獄發生囚犯暴動，造成近60人遭屠殺事件，是巴西兩個規模最大幫派聖保羅「首府第一司令部」和里約「紅軍團」之間爭權奪利的結果。

巴西聯邦警察指出，造成這些死亡的罪魁禍首是規模在全國第3大的黑幫「北部家族」，而它的出現，則是為了壓制「首府第一司令部」在北部擴大勢力。

「北部家族」由人稱G哥的卡爾瑙巴（Gelson LimaCarnauba）和巴波薩（Jose Roberto Fernandes Barbosa）的兩大毒梟，於2006年在瑪瑙斯創立，主要通過亞馬遜地區的河流販運在玻利維亞和秘魯生產的古柯鹼。

「北部家族」雖為「紅軍團」的盟友，但從不接受屈居在任何其他幫派之下。

2015年警方調查指出，「首府第一司令部」開始在亞馬遜監獄吸收新成員，藉以擴大在該州的勢力。但此舉引起「北部家族」不滿，遂下令殺死與聖保羅幫派有關聯的3名毒販。

當時，「紅軍團」與「首府第一司令部」是盟友，合作販毒和走私軍火，而「北部家族」也因被警方圍剿，勢力變弱。但1年後，「北部家族」在「紅軍團」的支持下，重新實踐終結亞馬遜的聖保羅幫的計畫。

「首府第一司令部」在北部羅來馬（Roraima）和宏東尼亞（Rondonia）兩州監獄也採取相同戰略。2016年10月在這兩州監獄發生聖保羅幫和「北部家族」之間的暴力衝突，也造成18人死亡。

調查人員相信，是「紅軍團」的成員要求「北部家族」殺死「首府第一司令部」在瑪瑙斯的成員。

檢察官克里斯汀諾（Marcio Sergio Christino）表示，此屠殺事件是巴西兩大幫派之間的衝突，當局不能容許有組織犯罪在監獄坐大，必須嚴厲打壓，決不能妥協。

目前，「首府第一司令部」已擴大勢力至里約，操控當地最大貧民窟荷西亞（Rocinha）的販毒活動，與「紅軍團」的關係益加緊張。

荷西亞貧民窟居民近10萬人，被指為里約販毒獲利最豐的地區。之前由「紅軍團」的敵對幫派「友之友」操控地盤，「首府第一司令部」與「友之友」達成合作，從街頭結盟開始，慢慢擴大至監獄。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：巴西監獄黑幫北部家族 規模全國第3大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.