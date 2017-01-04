巴西監獄黑幫北部家族 規模全國第3大

2017-01-04 05:28

〔中央社〕1日巴西北部亞馬遜州首府瑪瑙斯監獄發生囚犯暴動，造成近60人遭屠殺事件，是巴西兩個規模最大幫派聖保羅「首府第一司令部」和里約「紅軍團」之間爭權奪利的結果。

巴西聯邦警察指出，造成這些死亡的罪魁禍首是規模在全國第3大的黑幫「北部家族」，而它的出現，則是為了壓制「首府第一司令部」在北部擴大勢力。

「北部家族」由人稱G哥的卡爾瑙巴（Gelson LimaCarnauba）和巴波薩（Jose Roberto Fernandes Barbosa）的兩大毒梟，於2006年在瑪瑙斯創立，主要通過亞馬遜地區的河流販運在玻利維亞和秘魯生產的古柯鹼。

「北部家族」雖為「紅軍團」的盟友，但從不接受屈居在任何其他幫派之下。

2015年警方調查指出，「首府第一司令部」開始在亞馬遜監獄吸收新成員，藉以擴大在該州的勢力。但此舉引起「北部家族」不滿，遂下令殺死與聖保羅幫派有關聯的3名毒販。

當時，「紅軍團」與「首府第一司令部」是盟友，合作販毒和走私軍火，而「北部家族」也因被警方圍剿，勢力變弱。但1年後，「北部家族」在「紅軍團」的支持下，重新實踐終結亞馬遜的聖保羅幫的計畫。

「首府第一司令部」在北部羅來馬（Roraima）和宏東尼亞（Rondonia）兩州監獄也採取相同戰略。2016年10月在這兩州監獄發生聖保羅幫和「北部家族」之間的暴力衝突，也造成18人死亡。

調查人員相信，是「紅軍團」的成員要求「北部家族」殺死「首府第一司令部」在瑪瑙斯的成員。

檢察官克里斯汀諾（Marcio Sergio Christino）表示，此屠殺事件是巴西兩大幫派之間的衝突，當局不能容許有組織犯罪在監獄坐大，必須嚴厲打壓，決不能妥協。

目前，「首府第一司令部」已擴大勢力至里約，操控當地最大貧民窟荷西亞（Rocinha）的販毒活動，與「紅軍團」的關係益加緊張。

荷西亞貧民窟居民近10萬人，被指為里約販毒獲利最豐的地區。之前由「紅軍團」的敵對幫派「友之友」操控地盤，「首府第一司令部」與「友之友」達成合作，從街頭結盟開始，慢慢擴大至監獄。