因應北韓 美日韓召開副外長級會議

2017-01-04 04:36

〔中央社〕美國國務院今天表示，副國務卿布林肯5日將於華府召開美、日、韓副外長級的三方會議，以因應北韓核威脅及彈道飛彈系統的發展。

國務院在聲明中說，日本外務省事務次官杉山晉輔及南韓外交部第一次官林聖男（Lim Sung-nam音譯）將與會，這是美、日、韓三國自2015年4月召開副外長層級會議以來的第6輪對話。

一如專研北韓問題的美國學者預期，正值美國政權交接期間，再加上南韓總統朴槿惠深陷「親信門」、南韓政壇動盪，北韓領導人金正恩日前宣布，研發尖端武器正積極進步中，試射射程可達美國海岸的洲際彈道飛彈的準備工作，已進入最後階段，挑釁意味十足。

在北韓問題上、現任美國總統歐巴馬與即將上任的川普態度大方向一致，對要求中國承擔更多責任的方式則有不同，為確保北韓不要趁著地緣政治權力真空之際輕舉妄動，分析指出，歐巴馬政府卸任前仍照慣例召開副外長級的三方會議，除警告金正恩，更是為確保美國在北韓政策上的連貫性。

國務院聲明稿中提到，這次磋商將深化美國與日本及南韓這兩個重要盟國的三方合作，以共同承擔區域與全球的優先要務，這其中包括了在面對北韓核威脅及發展彈道飛彈上、三國為促進和平穩定所作的努力。