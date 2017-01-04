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川普就職前 萊恩連任眾院議長

2017-01-04  04:20

〔中央社〕美國聯邦眾議院今天再度推選共和黨籍議員萊恩（Paul Ryan）為議長，在總統當選人川普準備就任之際，這使他成為國會的要角。

法新社報導，在今天的表決中，46歲的萊恩獲得239位議員支持，民主黨籍前議長裴洛西（Nancy Pelosi）獲得189位議員支持，另有5名議員支持其他人選。

萊恩接下來兩年，將領導115屆國會眾議院。

萊恩在投票結果揭曉後推文表示：「很榮幸當選115屆國會眾議院議長。」

萊恩在大選期間與川普意見不合，在幾個政策議題與川普意見相左，包括劍指對手的好戰論調及關於女性的談話。

不過在川普出人意表當選後一週，萊恩堅稱他與眾院共和黨領導階層，「與我們的總統當選人想法一致」。

美聯社報導，共和黨在眾議院握有241比194的多數優勢，新的眾議院有52名新面孔，當中27人是共和黨。

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