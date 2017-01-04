| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

川普揚言對通用課重稅 福特取消墨設廠

2017-01-04  03:04

〔中央社〕美國總統當選人川普，今天揚言對在墨西哥生產部分雪佛蘭科魯茲（Chevrolet Cruze）小型房車的通用汽車公司（GeneralMotors Co）課徵「邊界重稅」。

英國廣播公司（BBC）和路透社報導，美國最大汽車製造商通用為在墨西哥生產這款車辯護，聲稱這是其服務全球顧客策略的一環，而非在美國銷售這款車。

這是川普在20日就職前，針對就業機會、進口和成本對美國企業發出的最新猛烈抨擊，也顯示這位準總統對企業事務採取不尋常的干預。

川普在推特推文說：「通用汽車將在墨西哥生產的雪佛蘭科魯茲款車，以免經銷商稅的方式跨界運回美國。在美國製造，否則就繳邊界重稅！」

在川普推文後幾個小時，通用汽車的對手福特汽車公司（Ford Motor Co）宣布，將取消在墨西哥設廠的16億美元計畫，並在一個密西根州廠投資7億美元。

福特汽車公司執行董事長小比爾．福特（Bill Ford Jr）表示，他在川普今晨推文後，親自告知川普這項決定。

全球第三大汽車製造商通用汽車表示，去年在美國銷售的約19萬輛雪佛蘭科魯茲款車，有約18萬5500輛是在俄亥俄州廠製造，僅約4500輛科魯茲掀背車款是在墨西哥裝配，在美國銷售。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：川普揚言對通用課重稅 福特取消墨設廠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.