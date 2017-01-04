吉爾吉斯人疑涉土耳其恐攻 當局調查
〔中央社〕中亞國家吉爾吉斯的情報機構透露，正在調查是否有國民涉及土耳其大城伊斯坦堡跨年夜的夜店攻擊事件。當局已逮捕一名由土耳其返國的嫌疑人，但他否認涉案。
吉爾吉斯國家安全委員會（GKNB）發言人索拉伊莫夫（Rakhat Soulaimov）表示：「國安會正在調查吉爾吉斯公民是否可能涉及伊斯坦堡攻擊事件。」
他又說，調查人員已經與土耳其對口單位聯繫。
索拉伊莫夫稍後又說，當局在28歲國民馬克拉波夫（Lakhe Machrapov）由土耳其返國時逮捕他進行訊問，因為土耳其媒體報導，他可能是這起攻擊的嫌犯。
他表示：「國安會人員已將他移送到地區分局，他正在接受訊問。詳情將在稍後公布。」
馬克拉波夫對吉爾吉斯媒體否認涉案，表示他今年1月1日才抵達伊斯坦堡「洽公」，由於他貌似攻擊嫌犯，曾短暫遭土耳其警方訊問，但次日就獲准離境。
吉爾吉斯外交部表示，雖然「不太可能」有國民涉案，但「還是會查證」。
土耳其警方已公布跨年夜在高檔夜店雷納（Reina）大開殺戒嫌犯的照片。英國天空新聞網（Sky News）稍早報導，伊斯坦堡夜店槍擊案涉嫌男子至今最清晰影像曝光，他在發動攻擊前，在伊斯坦堡一個換外匯機器更換錢幣，被監視錄影機拍到。
土耳其副總理柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus）則說，當局已取得凶嫌的指紋和基本長相描繪。
伊斯蘭國（IS）宣稱犯下這起造成39人喪生的屠殺案，土耳其已逮捕16名嫌犯。日本放送協會（NHK）報導，其中包括在逃吉爾吉斯嫌犯的妻子，據稱他們是去年11月中由吉爾吉斯飛抵伊斯坦堡，後經首都安卡拉前往中部城市康雅租屋居住，12月29日才重返伊斯坦堡。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，根據土耳其警方公布的聲明，嫌犯妻子表示不知道她的先生同情伊斯蘭國，她是看電視報導才知道先生的犯行。
土耳其媒體則報導，警方認為嫌犯除可能來自中亞的烏茲別克或吉爾吉斯外，也可能來自中國大陸的新疆。英國鏡報先前報導，這一槍擊事件的嫌犯可能是「伊斯蘭國」的「東突厥斯坦分支」成員。
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