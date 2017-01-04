打臉老闆？ 川普顧問：俄駭客干預美國大選

2017-01-04 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕針對俄羅斯駭客干預美國大選的說法，美國準總統川普（Donald Trump）向來不認同，但他的高級顧問卻與他不同調，認為俄羅斯人參與了美國選舉相關的駭客攻擊。

《CNN》報導，川普的國家安全顧問、前中央情報局（CIA）局長伍爾西（James Woolsey）表示，很難確定駭客攻擊幕後人士有誰，但他相信俄羅斯人參與其中，並指出可能還有其他人。

伍爾西強調，他相信不只一個國家參與駭客行動，攻擊美國民主組織和個人，「俄羅斯？可能有一些是」，並補充中國和伊朗也可能參與其中。他說，這不是一個有組織性的行動。

報導指出，儘管早在去年美國情報界就指俄羅斯參與駭客攻擊，但川普和其團隊仍繼續抱持懷疑態度，川普的發言人週一（2日）表示，在最終報告出爐前，就得出結論的想法是相當草率且不負責任。