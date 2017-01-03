神秘「Master」維持不敗 圍棋界懸賞徵高手

2017-01-03 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋網站最近出現名為「Master」的神秘棋士，連敗韓、中圍棋冠軍及多名好手，網站決定祭出高額賞金徵求高手來擊敗「Master」。

綜合媒體報導，「Master」在奕城網拿下30連勝後轉戰野狐網，依然連勝不敗，不少人懷疑「Master」是機器的可能性非常大，甚至不排除「Master」就是「AlphaGo」，或是類似的新AI。

中國圍棋高手古力在微博上發出懸賞令，將提供在野狐網上第一位擊敗「Master」的棋手人民幣10萬元（約台幣46萬）的獎勵，期盼能有高手打敗神祕的「Master」。

網友則留言表示，「鄉民快上啊！」、「能打敗電腦的也只有電腦了」、「阿法狗（AlphaGo）熱身中」，也有人好奇「兩隻master互打的話誰會贏呢？」