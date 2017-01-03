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脫歐談判還沒開始 英駐歐盟大使突請辭

英國駐歐盟大使羅傑斯突然請辭。（路透）

2017-01-03  23:47

〔即時新聞／綜合報導〕去年透過公投決定退出歐盟的英國，原訂今年3月啟動與歐盟的脫歐談判，不料預計在談判過程扮演重要角色的英國駐歐盟大使羅傑斯（Ivan Rogers），今日突然請辭，讓英國政府相當錯愕。

英國《金融時報》報導，羅傑斯3日下午向英國外交部人員表示，他將提早辭去駐歐盟大使一職，但並未說明理由。報導指出，羅傑斯最近和英國首相梅依的團隊發生爭執，他的辭職讓官員們感到震驚，擔憂恐打亂英國脫歐談判的計畫。

英國首相梅伊去年底宣布，將在3月啟動脫歐談判，不希望談判超過里斯本條約第50條規定的2年限制。而據英國媒體披露，羅傑斯曾私下向政府官員表示，脫歐談判恐怕需要10年才能完成，而且最後不一定會成功，可能遭到個別歐盟成員國議會否決。

英國廣播公司（BBC）分析，羅傑斯和英國政府在某些方面沒能達成共識，可能導致羅傑斯決定提前離任。羅傑斯原本到今年11月任滿。

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