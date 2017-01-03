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行李搬運工受困貨艙 飛機抵達目的地才發現

美國一名機場行李搬運工人，1日在北卡羅萊納州飛往華盛頓的飛機上被發現，他因不明原因受困在貨艙中，航空公司表示，這名員工安然無恙下機。（圖擷取自聯合航空官網）

2017-01-03  23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名機場行李搬運工人，1日在北卡羅萊納州飛往華盛頓的飛機上被發現，他因不明原因受困在貨艙中，航空公司表示，這名員工安然無恙下機。

據《每日郵報》報導，這名美國聯合航空旗下的聯合快捷（United Express）編號6060班機，本周日（1）自北卡夏洛特機場出發飛往華盛頓杜勒斯國際機場，航程約1小時20分鐘。班機降落後，有人在貨艙區發現一名穿著北卡夏洛特機場制服的搬運工。

美國聯航事後發聲明證實此事，並表示將對事發原因正在進行調查。根據外媒報導，應該是貨艙加壓時被反鎖導致，但由於這名搬運工並未攜帶機場工作證，警方正調查他的真實身分。

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