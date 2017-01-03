行李搬運工受困貨艙 飛機抵達目的地才發現
2017-01-03 23:47
美國一名機場行李搬運工人，1日在北卡羅萊納州飛往華盛頓的飛機上被發現，他因不明原因受困在貨艙中，航空公司表示，這名員工安然無恙下機。（圖擷取自聯合航空官網）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名機場行李搬運工人，1日在北卡羅萊納州飛往華盛頓的飛機上被發現，他因不明原因受困在貨艙中，航空公司表示，這名員工安然無恙下機。
據《每日郵報》報導，這名美國聯合航空旗下的聯合快捷（United Express）編號6060班機，本周日（1）自北卡夏洛特機場出發飛往華盛頓杜勒斯國際機場，航程約1小時20分鐘。班機降落後，有人在貨艙區發現一名穿著北卡夏洛特機場制服的搬運工。
美國聯航事後發聲明證實此事，並表示將對事發原因正在進行調查。根據外媒報導，應該是貨艙加壓時被反鎖導致，但由於這名搬運工並未攜帶機場工作證，警方正調查他的真實身分。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 歐規川不隨 上任首日將大廢行政命令
- 全球60大航空安全排名 長榮第6、華航墊底
- 《中英對照讀新聞》Study suggests globalization makes us fat 研究指出，全球化使我們肥胖
- 南韓官方調查：若開戰，7成南韓人願意參軍作戰
- 土耳其新年夜店恐攻 又有2嫌落網
網友回應
熱門新聞
- 網球》台灣一哥、一姊同天開胡 謝淑薇臉書驚爆感情世界
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 宜蘭縣政中心中央公園 議長促活化
- 跨國境之旅─馬來西亞新山
- 黃小柔生女吃全餐 痛歪了…迎小桃子
- 目標場均雙十 施顏宗搶進步獎
- （新北）北大學生貼傳單 籲捷運LB05站停工
- 未續聘外勞留台 仲介竟收高額「服務費」
- 〈愛情隨堂考〉天啊 是我自作多情嗎?
- 不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
- 苗縣「債」多也不怕 總預算連23年未刪
- 藍委：黨團普遍對黨中央感憂心
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 〈熱門族群〉日圓貶值 偏光板廠靠匯兌業外撐腰
- 一例一休上路後遺症 加油卡開春優惠縮水
- 債評降等 印尼宣布終止與摩根大通商業合作
- 趙傳巡演字幕凸槌 霸氣喊重唱
- 關山聽樂趣 向日葵花海「愛」告白
- 香茅油噴鄰眼睛 判拘役
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！
- 〈體檢家庭風險〉資優生也很煩
- 黃海岱大師特展 重溫布袋戲經典
- 北市》轉運站房屋稅全額補助 擬改業者負擔
- 重大要犯接連逃亡 法部：應增「保全羈押」制度
- 台南》金華路被酸「越野賽道」 市府：汰換水管
- 臉書上寫會努力 跨年夜連續偷竊
- 紡織廠開在住宅區 飄絮吵20年
- 認得出這是哪8個字嗎？超強鄉民秒解答
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之10 賴翠玲／換刀
- 綠電認購 今年拚1萬戶
- 《焦點評論》宜居城市
- 休息日加班若請假 勞動部：雇主可扣加班費
- 信義湧賞梅人潮 估週末盛開
- 媒體民調：50％民眾對台灣未來發展悲觀
- 吳家駿 李愷諺 SBL新人王大熱門
- 勞動部長自己更正：休息日加班 沒出勤須請假
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 香菸燙眼皮、舉臂車吊半空 恐怖男凌虐前女友新歡
- 書劍集》二○一七年國際市場爭奪戰
- 台南》空污攻陷鄉村 綠支持者開砲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：行李搬運工受困貨艙 飛機抵達目的地才發現
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分