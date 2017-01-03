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又是挑戰極限！ 這次頂樓跳游泳池卻GG...

2017-01-03  23:26

〔即時新聞／綜合報導〕不少人生活中額外的興趣是「挑戰自我極限」，不過在國外有些人則是用生命在挑戰極限，像是學電影《蜘蛛人》攀爬大樓等行徑。一名時常在YouTube上分享影片的外國網友，在一次從大樓跳下時卻GG了，落地時不慎撞到游泳池旁的水泥地，導致雙腳粉碎性骨折。

據《每日郵報》報導，這名匿名為「8booth」的網友，時常在YouTube上分享自己挑戰極限的影片，而他這次選擇在美國加利福尼亞州拉古納海灘（California,Laguna Beach）旁的飯店，從飯店頂樓一躍而下，打算跳進飯店樓下的游泳池裡。

不過他這次卻挑戰失誤，在落地時，先是不慎撞擊到游泳池旁的水泥地，隨後才跌進泳池，而他的GoPro相機也剛好錄下整個過程，也許是意識到自己跳歪了，從影片中可以聽到他發現自己失敗的驚呼聲。

報導指出，這名網友送醫後經過診斷，他的腳踝以及雙腿都已粉碎性骨折；而他仍將影片上傳至自己的頻道，令追蹤者對他感到同情，也有網友對於這種玩命的行為留言表示「相當愚蠢」、「我們都知道這一天的到來...」

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  • 一名外國網友為挑戰極限從飯店頂樓跳下，卻不慎撞擊泳池旁的水泥地，造成雙腿嚴重粉碎性骨折。（圖擷取自每日郵報）

    一名外國網友為挑戰極限從飯店頂樓跳下，卻不慎撞擊泳池旁的水泥地，造成雙腿嚴重粉碎性骨折。（圖擷取自每日郵報）

  • 一名外國網友為挑戰極限從飯店頂樓跳下，卻不慎撞擊泳池旁的水泥地，造成雙腿嚴重粉碎性骨折。（圖擷取自每日郵報）

    一名外國網友為挑戰極限從飯店頂樓跳下，卻不慎撞擊泳池旁的水泥地，造成雙腿嚴重粉碎性骨折。（圖擷取自每日郵報）

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