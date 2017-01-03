想跟巨鱷玩自拍 女觀光客跌倒反被咬傷腿
2017-01-03 22:48
泰國國家公園的鱷魚受到驚嚇後咬傷遊客。（圖擷取自《鏡報》）
〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部考艾國家公園（Khao Yai National Park）日前發生一起樂極生悲案例，一名46歲法國女遊客因為看見鱷魚，想上前與牠一同自拍，反遭鱷魚咬傷右腳，緊急送醫治療，幸無大礙。
外媒報導，女遊客蕾蘇芙樂（Benetulier Lesuffleur）在1日下午和丈夫前往國家公園參觀，她無視一旁警告標語，想上前與鱷魚自拍，拍照期間卻不慎摔倒，鱷魚受到驚嚇後便朝她的右膝蓋啃咬，留下一道25公分長、5公分深的傷口，園方緊急抬出擔架，還好送醫後沒有生命危險。
先前曾傳出咬傷人的鱷魚為瀕臨絕種的暹羅鱷，但園方於2日出面澄清，表示咬傷人的並非稀有的暹羅鱷，不過這隻鱷魚先前從未有傷人的經驗。
考艾國家公園是泰國著名觀光景點，距離曼谷有約三小時車程，園方提醒，為了自身安全，切勿離開人行道路驚擾動物。
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