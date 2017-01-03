希特勒自傳「批判版」 在德壓倒性暢銷

2017-01-03 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕德國納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）的自傳《我的奮鬥》（Mein Kampf），一特殊註釋版本一年前推出以來，在德國獲壓倒性暢銷，出版該書的慕尼黑當代歷史研究所（IFZ）指出，在右翼抬頭的這段時間，這本書讓民眾了解極權主義的前因後果。

綜合外媒報導，該書名為《希特勒，我的奮鬥：批判版》（Hitler, Mein Kampf: A Critical Edition），IFZ花了數年時間，對原書添加特殊註釋、評論，以突顯該書宣傳內容的錯誤，自去年1月發行以來，成為德國非小說類暢銷書，已售出8萬5000本，將進行第6次印刷。

IFZ主任威爾斯欽（Andreas Wirsching）在一份聲明中表示，事實證明，對出版這本書抱持恐懼，認為其會促進希特勒思想、讓社會接受，甚至成為新納粹的宣傳平台的說法毫無根據。

威爾斯欽表示，相反地，在專制政治觀點和右翼主義抬頭的當下，對該書的辯論提供了一個機會，讓民眾了解極權主義意識型態的原因和後果。

IFZ表示，根據書店蒐集的買家資訊，購買該書的人通常是對政治和歷史感興趣的人，以及教育工作者，而不是反動派或激進的右翼分子。