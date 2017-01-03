川普新任命美國貿易代表 批中形象鮮明

2017-01-03 22:43

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統當選人川普今日（3）宣布，由美國鋼鐵公司（USS）委任律師萊席爾（Robert Lighthizer）出任美國貿易代表。批中形象鮮明的萊席爾，將扛起減少美國貿易逆差的重責大任。

路透、法新社報導，川普透過政權交接團隊發表聲明表示，萊席爾有助「爭取到美國勞工優先的良好貿易協定」，而且能「翻轉竊取美國人資產的失敗貿易政策」。

萊席爾聲明指出，他將全力完成候任總統川普的任務，讓美國所有勞工享有同等機會和待遇，並且打造更優、有利全美國人的貿易政策。

彭博分析，萊席爾批評中國的形象鮮明，川普的任命顯示，即將走馬上任的川普政府對北京採取更為強硬的態度。

萊席爾在美國雷根政府時期擔任美國貿易副代表，他在1980年代以貿易配額限制和懲罰性關稅協助抑制日本的進口潮。萊席爾曾寫道，「讓中國以對自身有利的方式操縱貿易，要如何讓市場的核心傳統價值更有效率呢？製造業移轉到中國是因為中國的行為所致，市場不會更好。」

2010年萊席爾對「美中經濟與安全審查委員會（Congress's U.S-China Economic and Security Review Commission）」的公開聲明指出，美國決策者多年的懶散與放任，是美國對中國貿易逆差的主要威脅。

法新社分析，提倡經濟保護主義的萊席爾可兌現川普的選舉承諾，也就是祭出更加強硬的貿易政策。