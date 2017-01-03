全球60大航空安全排名 長榮第6、華航墊底

德國「客機墜毀數據評估中心」近日公布最新安全航空排行，在全球最大60家航空公司中，台灣長榮航空第6名、中華航空則名列倒數第一名。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-01-03 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕德國「客機墜毀數據評估中心」（JACDEC）近日公布最新安全航空排行，在全球最大60家航空公司中，香港國泰航空奪下冠軍、台灣長榮航空第6名、中華航空則名列倒數第一名。

JACDEC受國際航空雜誌委託，針對全球最大60家航空進行安全排名，目前只公布前12名及倒數3名。前3名分別為香港國泰、紐西蘭航空（Air New Zealand）、中國海南航空。倒數3名則台灣的中華航空、哥倫比亞航空（Avianca）、加魯達印尼航空（Garuda Indonesia）。

歐洲最安全航空為荷蘭皇家航空，名列第5；阿聯酋航空（Emirates）名列第7；不少台灣人熟悉的日本航空及全日空則位列第10名和第11名。以上排名根據2016年數據進行評比。

《德國之聲》指出，JACDEC和荷蘭航空安全網路（ASN）都認為，2016年是民航史上最安全的年份之一，據JACDEC統計，去年有321人死於空難，最嚴重事故為玻利維亞拉米亞航空（LaMia）墜毀於哥倫比亞，包含19名巴西足球員，共71人罹難。

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