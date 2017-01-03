海神雕像「具性暗示」？ 遭臉書審查機制刪除

義大利文藝復興時期雕像「納普頓海神」，被當地民眾拍下並上傳臉書，卻被以過於裸露為由，告知刪除。（圖擷取自每日電訊報）

2017-01-03 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕「納普頓海神」（Neptune）為義大利文藝復興時期一代表作品，不過卻有一名義大利藝術利史學家指出，日前拍下「納普頓海神」的照片並發布到私人臉書上，卻被臉書要求刪除，原因竟是因為照片裡的海神「太過裸露」。

據英國《每日電訊報》報導，這座16世紀文藝復興時期的納普頓海神雕像，位於義大利北部城市波隆那（Bologna）市中心的大廣場。義大利藝術利史學家巴巴里（Elisa Barbari）表示，海神雕像是當地的象徵，因此將它拍下並放置在臉書當成封面照片。

告知刪除的聲明中指出，這張照片違反了臉書的規定，因此不被允許使用。「圖片內容明顯具有性暗示，且過於暴露身體，聚焦在不必要的部位。」聲明還說，即使是用於藝術或教育用途，仍不允許使用。

對於臉書的審查機制，巴巴里感到相當生氣，還在臉書上貼文揶揄道：「臉書或許是想回到1560年代，替海神雕像穿上衣服。」然而這也不是臉書第一次因審查機制惹議，過去在世界各地，就曾發生過不少類似事件，皆是被以「太裸露、具性暗示」刪除。