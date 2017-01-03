| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其新年夜店恐攻 又有2嫌落網
 首頁 > 國際

海神雕像「具性暗示」？ 遭臉書審查機制刪除

義大利文藝復興時期雕像「納普頓海神」，被當地民眾拍下並上傳臉書，卻被以過於裸露為由，告知刪除。（圖擷取自每日電訊報）

2017-01-03  22:36

〔即時新聞／綜合報導〕「納普頓海神」（Neptune）為義大利文藝復興時期一代表作品，不過卻有一名義大利藝術利史學家指出，日前拍下「納普頓海神」的照片並發布到私人臉書上，卻被臉書要求刪除，原因竟是因為照片裡的海神「太過裸露」。

據英國《每日電訊報》報導，這座16世紀文藝復興時期的納普頓海神雕像，位於義大利北部城市波隆那（Bologna）市中心的大廣場。義大利藝術利史學家巴巴里（Elisa Barbari）表示，海神雕像是當地的象徵，因此將它拍下並放置在臉書當成封面照片。

告知刪除的聲明中指出，這張照片違反了臉書的規定，因此不被允許使用。「圖片內容明顯具有性暗示，且過於暴露身體，聚焦在不必要的部位。」聲明還說，即使是用於藝術或教育用途，仍不允許使用。

對於臉書的審查機制，巴巴里感到相當生氣，還在臉書上貼文揶揄道：「臉書或許是想回到1560年代，替海神雕像穿上衣服。」然而這也不是臉書第一次因審查機制惹議，過去在世界各地，就曾發生過不少類似事件，皆是被以「太裸露、具性暗示」刪除。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 刪除 審查 性暗示 臉書
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：海神雕像「具性暗示」？ 遭臉書審查機制刪除


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.