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野豬大舉入侵馬德里 政府聘請弓箭獵人幫忙

其中一名獵人克魯茲表示，「弓箭是一種無聲的武器，人們使用它時也靜默無聲，所以我們不會驚擾到周遭環境或居民。」（法新社）

2017-01-03  23:38

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙馬德里在過去5年，野豬數量由2萬5千隻，增長到現今的4萬隻，當地政府聘請55名獵人來撲殺這些太靠近人口密集區的野豬，但依舊無法改善野豬增長的狀況，野豬損壞農作物及造成交通事故的事件還是時有所聞。

根據《西班牙地方報》報導，馬德里的野豬數量由5年前的2萬5千，增加到今年的4萬隻，由於這些野豬離城市及鄉鎮太近，甚至深入到人口稠密區，除了損壞農作物，造成農民損失，野豬也成了新的交通問題，光是2016年，就有146起交通事故是因為野豬所造成。

馬德里政府在5年間，聘請多達55名佩戴弓箭的獵人，至少已獵捕了201頭公野豬，45歲的克魯茲（Emilio de la Cruz）是其中一名獵人，他志願參與弓箭獵殺的行動以控制野豬數量。他解釋說：「弓箭是一種無聲的武器，人們使用它時也靜默無聲，比較不會驚擾到周遭環境或居民。」

獵人們接到命令後，會到公園、高爾夫球場或任何發現有野豬遊蕩的地區準備獵殺行動，他們第一件要做的就是研究地形、分析野豬的行動、並在樹上或其他高處搭建工作站。

生態專家表示，野豬數量失控的主要原因，是因為牠們已經習慣在人類的居住環境，牠會在垃圾中找尋食物，甚至還有人會主動給野豬食物。至於另一個重要原因，則是因為「狼太少了」，歐洲狼群的數目雖然已經增加，但還是不夠，無法抑制野豬的數量。

西班牙部分地區，則已經開始研究在野豬的食物中加入避孕藥，希望能降低野豬的繁殖能力，避免豬害繼續蔓延。

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  • 西班牙馬德里近年野豬大增，聘請弓箭獵人幫忙減少野豬過剩問題。（野豬資料照，法新社）

    西班牙馬德里近年野豬大增，聘請弓箭獵人幫忙減少野豬過剩問題。（野豬資料照，法新社）

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