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來硬的！川普任命鷹派萊席爾為美貿易代表

2017-01-03  21:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普任命華府律師萊席爾（Robert Lighthizer）出任美國貿易代表，《彭博》報導，萊席爾過去曾批評中國從事不公平貿易行為，進一步顯示川普上任後要對中國採取更強硬政策。

69歲的萊席爾在前總統雷根時期便擔任過美國副貿易代表，當時曾施壓日本、限制其對美出口，這次他將取代的是歐巴馬任命、負責主導跨太平洋夥伴協定（TPP）協商的貿易代表傅洛曼（Michael Froman）。

川普競選期間主張，TPP會扼殺美國人民就業機會，並將重新展開與加拿大和墨西哥間的北美自由貿易協定的協商，以及承諾遏制中國的不公平貿易行為，可能對違反貿易規則國家出口的產品提高關稅制裁，外媒報導指出，「若過去也曾批評過中國貿易行為的萊席爾上任後，將對上述承諾扮演關鍵角色，對中國的強硬交涉可以預期。」

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  • 外媒報導，美國準總統川普任命曾批評中國不公平貿易行為的律師萊席爾，擔任美國貿易代表。（資料照，法新社）

    外媒報導，美國準總統川普任命曾批評中國不公平貿易行為的律師萊席爾，擔任美國貿易代表。（資料照，法新社）

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