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南韓官方調查：若開戰，7成南韓人願意參軍作戰

南韓官方調查，指出一旦開戰，有73.1%的受訪者表示，願意參軍作戰。（美聯社）

2017-01-03  23:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家報勳處在今日公布從2016年10月展開的「愛國意識指數」調查結果，有73.1%的受訪者表示，若一旦開戰，願意參軍作戰，相較於2015年的調查，此數據成長了1個百分點，報勳處指出，參戰的積極度大致上和學歷、收入成反比，與年齡成正比。

《韓聯社》報導，南韓國家報勳處針對千名15歲以上的受訪者進行調查，當中有71.4%的人認為，國家安全情勢險峻，此數據比2015年調查時的50.9%，暴增了20個百分點以上。這當中，20~39歲的民眾感到的危機感大幅提升。

分析認為，南韓民眾的危機感上升，可能與北韓近來發展核武與導彈的威脅提升，以及南韓和其同盟國美國都經歷了政治變革有關，南韓國內面對總統朴槿惠的「閨密干政」醜聞，美國則是川普（Donald Trump）當選新任總統。

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