| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
田秋堇、吳澤成 傳被推薦擔任監察委員
 首頁 > 國際

北京宣稱2016空氣品質有改善 中網友酸：笑話

受到霧霾影響，今日的北京街頭仍是灰濛濛一片。（美聯社）

2017-01-03  21:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京近日來遭受霧霾侵襲，居民生活受到嚴重影響，不過中媒報導卻指出，北京環保局聲稱，北京2016年的空氣品質有改善，全年的PM2.5濃度比2015年下降了9.9%，創下2013年以來的最大降幅。對此，有中國網友就酸說：「今年最好笑的笑話」。

中媒《新民晚報》報導，北京市環保局稱，北京全年有198天空氣品質達到標準，比2015年多了12天；重汙染天則是有39天，比2015年少了7天。

北京市環保監測中心主任張大偉表示，2016年北京二氧化氮、懸浮微粒（PM10）、PM2.5和臭氧仍然超標。2015年PM2.5濃度為80.6微克/平方公尺，2016年下降到73微克/平方公尺，降幅9.9%創近年來新高。不過此數據，離中國國家標準35微克/平方公尺，還有一大段距離。

但不少中國網友對此消息嗤之以鼻，有人就酸說：「在重度霧霾天發布這消息，真是不會做輿論公關」、「不管你信不信，總之我是不信」、「我連罵都懶得罵了」，還有人PO出幾乎變黑的口罩照片，嗆說「群眾的眼睛是最好的證明！」

廣告
  • 中國網友在微博上批評。（圖擷取自微博）

    中國網友在微博上批評。（圖擷取自微博）

  • 中國網友在微博上批評。（圖擷取自微博）

    中國網友在微博上批評。（圖擷取自微博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 北京 霧霾
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：北京宣稱2016空氣品質有改善 中網友酸：笑話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.