北京宣稱2016空氣品質有改善 中網友酸：笑話

受到霧霾影響，今日的北京街頭仍是灰濛濛一片。（美聯社）

2017-01-03 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京近日來遭受霧霾侵襲，居民生活受到嚴重影響，不過中媒報導卻指出，北京環保局聲稱，北京2016年的空氣品質有改善，全年的PM2.5濃度比2015年下降了9.9%，創下2013年以來的最大降幅。對此，有中國網友就酸說：「今年最好笑的笑話」。

中媒《新民晚報》報導，北京市環保局稱，北京全年有198天空氣品質達到標準，比2015年多了12天；重汙染天則是有39天，比2015年少了7天。

北京市環保監測中心主任張大偉表示，2016年北京二氧化氮、懸浮微粒（PM10）、PM2.5和臭氧仍然超標。2015年PM2.5濃度為80.6微克/平方公尺，2016年下降到73微克/平方公尺，降幅9.9%創近年來新高。不過此數據，離中國國家標準35微克/平方公尺，還有一大段距離。

但不少中國網友對此消息嗤之以鼻，有人就酸說：「在重度霧霾天發布這消息，真是不會做輿論公關」、「不管你信不信，總之我是不信」、「我連罵都懶得罵了」，還有人PO出幾乎變黑的口罩照片，嗆說「群眾的眼睛是最好的證明！」