芬蘭社福實驗啟動 沒工作也可月領19K

2017-01-03 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭日前提出一項實驗計劃，將在每個月無條件發給2000名芬蘭民眾保證收入560歐元（約新台幣1.9萬元），即使是沒有工作的民眾，也能擁有每個月的收入。這項計劃在本月展開為期兩年實驗。

綜合外媒報導，芬蘭政府在本月展開這項社會福利實驗，將隨機抽出2000名失業者，須附有領取失業津貼或收入補助，並給予他們每個月560歐元的補助，就算找到工作仍能持續領取，希望藉此鼓勵失業者就業。若這項計畫成功，將擴及所有成年芬蘭人。

芬蘭政府認為，此計劃就長期而言能夠省錢，因為芬蘭的福利制度複雜，且施行的成本太高，此計劃能夠簡化並縮減耗費金錢的官僚作業。

不過也有芬蘭民眾不贊同這項計劃，認為沒有付出勞動就能白領「月薪」，此舉恐將讓失業者更加懶惰；而支持者則認為此計劃能幫助失業者能夠生活得更好、更能打理自己。