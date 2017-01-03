加州「未成年賣淫」合法？ 議員：改保護管束安置

2017-01-03 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州去年一條州法在今年實施，其內容為若未成年賣淫，將以保護管束方式安置，而不是處罰後、再次賣淫。共和黨卻有議員投書媒體指稱，這項法案是在鼓勵青少年賣淫，讓提案的民主黨議員氣得上推特反駁。

據美國《NBC》報導，共和黨議員艾倫在（Travis Allen）在《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）投書指出，今年新上路的加州「第1322號州法」會讓未成年人賣淫不用被處罰，等於是在鼓勵青少年出賣肉體，更說：「加州的少男少女很快就可以用性服務來賺取金錢，還不用擔心被抓或被起訴。」

該法案的提案人民主黨議員米契爾（Holly J Mitchell）得知該事後氣得在推特反駁，她表示，法案的宗旨是要保護性交易中的未成年人，把原來的逮捕及起訴改為保護管束，並不是成為未成年賣淫合法的法案。

米契爾更說，除了未成年賣淫者受法案保護，能被保護管束外，其餘包含仲介、車伕都還是和過去相同。

I denounce false claims made by Republicans on my bill #SB1322 that decriminalizes sexually exploited minors pic.twitter.com/9r32LlDmM0 — Holly J Mitchell （@HollyJMitchell） 2016年12月31日