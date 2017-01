加州「未成年賣淫」合法？ 議員：改保護管束安置

2017-01-03 22:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州去年一條州法在今年實施,其內容為若未成年賣淫,將以保護管束方式安置,而不是處罰後、再次賣淫。共和黨卻有議員投書媒體指稱,這項法案是在鼓勵青少年賣淫,讓提案的民主黨議員氣得上推特反駁。

據美國《NBC》報導,共和黨議員艾倫在(Travis Allen)在《華盛頓觀察家報》(Washington Examiner)投書指出,今年新上路的加州「第1322號州法」會讓未成年人賣淫不用被處罰,等於是在鼓勵青少年出賣肉體,更說:「加州的少男少女很快就可以用性服務來賺取金錢,還不用擔心被抓或被起訴。」

該法案的提案人民主黨議員米契爾(Holly J Mitchell)得知該事後氣得在推特反駁,她表示,法案的宗旨是要保護性交易中的未成年人,把原來的逮捕及起訴改為保護管束,並不是成為未成年賣淫合法的法案。

米契爾更說,除了未成年賣淫者受法案保護,能被保護管束外,其餘包含仲介、車伕都還是和過去相同。

I denounce false claims made by Republicans on my bill #SB1322 that decriminalizes sexually exploited minors pic.twitter.com/9r32LlDmM0