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「南太平洋的珍珠」遇祝融 400人撤離19人受傷

智利重要的觀光港市瓦巴萊索傳出火警，燒毀百棟民宅，疏散400多人，19人受傷送醫。（美聯社）

2017-01-03  21:14

〔即時新聞／綜合報導〕智利重要的觀光港市瓦巴萊索（Valparaiso）因風光明媚、景色壯麗，被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界文化遺產，擁有「南太平洋的珍珠」的美譽，但昨日卻傳出火警，火勢嚴重，疏散400多人，有19人因此受傷。

綜合外媒報導，火勢猛烈，燒毀100多做民房，近400位民眾被迫撤離家園，19人因吸入過多濃煙而嗆傷送醫，智利內政部副部長阿魯伊（Mahmud Aleuy）指出，成功疏散完畢，所幸並未發生任何一件死亡悲劇。

智利總統巴舍萊（Michelle Bachelet）在推特上發布，智利當局已啟動緊急程序，並表示心與受難者同在，將會盡力對他們提供幫助。

據國家緊急情報處所提供的消息指出，此次大火已焚燒近50公頃的林地，政府指出已派遣調查人員至火災發生地，對起火原因進行調查。據悉，起火點位於一間漁民俱樂部，火勢蔓延如此迅速是因風大、低濕度和高溫所引起的。

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  • 據悉，起火點位於一間漁民俱樂部，火勢蔓延如此迅速是因風大、低濕度和高溫所引起的。（路透）

    據悉，起火點位於一間漁民俱樂部，火勢蔓延如此迅速是因風大、低濕度和高溫所引起的。（路透）

  • 智利政府已啟動緊急程序。（路透）

    智利政府已啟動緊急程序。（路透）

  • 火勢延燒嚴重，疏散400多人，有19人因此受傷。（法新社）

    火勢延燒嚴重，疏散400多人，有19人因此受傷。（法新社）

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相關關鍵字： 文化遺產 智利 漁港 火災 瓦巴萊索
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