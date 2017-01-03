北京霧霾12秒縮時攝影 網友驚呼：快窒息了！

中國霧霾嚴重，英國工程師分享的一段縮時攝影短片嚇壞網友。（美聯社）

2017-01-03 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕霧霾有多可怕？英國工程師波普（Chas Pope）在1日分享一段霧霾襲捲北京的影片，20分鐘濃縮成12秒，畫面驚人讓網友直呼「快窒息了！」

中國北京、天津、河北等鄰近地區在霧霾中迎接2017年，不少民眾在霧濛濛空氣中，於天安門廣場觀賞元旦升旗。

根據波普1日在推特分享影片，初時畫面中的北京空氣還算乾淨，隨後霧霾從遠方出現，黃褐色的空氣快速直撲而來，畫面相當驚人。波普推文說，當時北京空氣品質指數（AQI）達400以上。

不少中國網友被這短短12秒影片嚇到，驚呼「這是沙塵暴嗎？」、「看得我的肺不由得一震」、「隔著螢幕都感覺快窒息了」，直說這不是末日嗎？一百年後，長江以北全變沙漠。

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