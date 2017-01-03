伊斯坦堡恐攻 以色列少女第一次出國就遇襲

2017-01-03 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其夜店跨年夜驚爆恐攻，已知39位罹難者中，有16位為外籍人士，其中1名死者為年僅18歲的以色列少女麗奈（Leanne Nasser），而此次是她第一次出國，據悉出發前她曾與父親因安全問題發生爭執，但最後在姑姑幫忙說話下才得以前往土耳其，如今卻發生憾事，讓姑姑後悔不已。

綜合外媒報導，以色列18歲少女麗奈，在伊斯坦堡知名夜店Reina恐攻中不幸身亡，據悉，此次是她有史以來第一次出國玩，出發前她告知父親想與兩名友人到伊斯坦堡，但因安全問題被阻止，最後是姑姑拉亞（Layal Masarweh）看她這麼沮喪下，一起說服她父親讓她成功出國。

在恐怖攻擊爆發後，家人原本還抱有一絲希望，但在警方提供的心型戒指與血跡斑斑的包包遺物下，證實了她的死亡。

家人表示，麗奈對自己的未來很有遠見，未來想成為一名牙醫，但如今這個願望將再也無法成真，據了解，麗奈的遺體將會於今日運返以色列。