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澳洲77歲殺人犯 持「三明治機」打死獄友

2017-01-03  19:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名77歲的殺人犯遭指控，在獄中拿三明治機攻擊獄友，造成該名獄友頭部嚴重受傷，送醫搶救後仍不幸身亡。警方再度以謀殺罪將其起訴，案件將於明日在帕拉馬塔（Parramatta）法院進行審理。

綜合外媒報導，澳洲雪梨長灣（ Long Bay）監獄，一名犯下三起謀殺罪的77歲殺人犯約翰（John Walsh），昨日晚間11點左右涉嫌持三明治機毆打71歲獄友法蘭克（Frank Townsend），雖被獄中職員發現後，迅速給予緊急治療，但仍不幸於送醫後不久過世。

據悉，約翰於2009年持刀謀殺妻子、淹死兩名孫子，後又持斧頭預謀殺害剛下班回家的女兒未遂，稱是因為愛他們才會這樣做，遭逮捕後被判無期徒刑定讞。

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  • 澳洲一名77歲的殺人犯約翰，在獄中持三明治機攻擊獄友，造成對方頭部嚴重受傷，送醫後不幸身亡。（圖擷自每日電訊報）

    澳洲一名77歲的殺人犯約翰，在獄中持三明治機攻擊獄友，造成對方頭部嚴重受傷，送醫後不幸身亡。（圖擷自每日電訊報）

  • 當地警方以謀殺罪將約翰起訴。（圖擷自twitter）

    當地警方以謀殺罪將約翰起訴。（圖擷自twitter）

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