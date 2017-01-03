伊拉克去年死傷統計 聯合國：粗估近2萬人

2017-01-03 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國伊拉克援助團（UNAMI）在昨天（2日）晚間公布2016年伊拉克的內戰死傷人數，在2016年因內戰而喪命的至少有6878名平民，且至少有12388名平民受傷，而這些統計人數竟然還不包括政府軍與伊斯蘭國（IS）內戰的死傷人數。

根據《Reliefweb》報導，光伊拉克於去年12月因內戰而死亡的平民就有385人，受傷的平民則有1060人，但12月份的死傷人數與其他月份相較之下還算是低。

而在傷亡人數最慘重的尼尼微省（Ninewa），多達208位平民遭殺害，511人受傷；其次為巴格達（Baghdad），共有109人死亡，523人受傷。

聯合國伊拉克援助團更表示，這個統計數字只是粗估，除了因戰區內的混亂，而無法確實估算死傷人數外，還有因戰亂而連帶影響的死傷人數都未算在內。

而在聯合國伊拉克援助團針對2015年所估算的伊拉克內戰傷亡人數就至少有7515人。