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神救援！雙胞胎兄被壓衣櫃下 美2歲童抬櫃救人

2017-01-03  20:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對雙胞胎兄弟日前在房內玩耍時，雙雙爬到衣櫃上探險，但因衣櫃支撐不住兩兄弟的重量，直接應聲倒下，把雙胞胎哥哥整個壓在下方，場面讓人看了驚嚇不已，所幸最後年僅2歲半的弟弟抬推衣櫃，順利讓哥哥滾出來，結束這場驚魂記。

美國猶他州一名爸爸瑞奇（Ricky Shoff）在個人臉書上PO出一則寶貝兒子們的影片，但影片不是要分享溫馨的親子互動，而是他的一對雙胞胎兒子在房內攀爬衣櫃時，被應聲倒下的衣櫃壓制的畫面，讓不少網友看了驚嚇不已。

監視器畫面中，哥哥爬進打開的櫃子內探險，而弟弟也欲爬上去的同時，因該白色衣櫃裝載的內容物並不多，且並未牢固在牆壁上，因此無法乘載兩人重量，直接倒下把哥哥壓在櫃子下，弟弟則遊走在衣櫃邊緣想盡辦法救哥哥，所幸到最後弟弟用吃奶的力氣，把衣櫃一抬一推之下，成功讓哥哥從縫隙中滾出來。

爸爸在影片最後也呼籲各位為人父母的網友，確定小孩房內的衣櫃牢靠的固定在牆壁上，才不會造成憾事。

相關影片請見：

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  • 美國一對雙胞胎兄弟活潑好動，爬上並未牢牢固定在牆上的衣櫃探險，未料衣櫃卻應聲倒下，導致哥哥被慘壓在下。（圖擷自YouTube）

    美國一對雙胞胎兄弟活潑好動，爬上並未牢牢固定在牆上的衣櫃探險，未料衣櫃卻應聲倒下，導致哥哥被慘壓在下。（圖擷自YouTube）

  • 所幸後來弟弟使盡吃奶的力氣，成功抬推起衣櫃，讓哥哥滾從縫隙出。（圖擷自YouTube）

    所幸後來弟弟使盡吃奶的力氣，成功抬推起衣櫃，讓哥哥滾從縫隙出。（圖擷自YouTube）

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