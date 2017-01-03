川普貿易夥伴 印尼富商也想選總統

2017-01-03 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）從商界一腳踏入政界，其印尼貿易夥伴陳明立（Hary Tanoesoedibjo）也在考慮於2019年參選，競逐總統大位，他說，印尼需要能解決國家問題、誠信的領導人。

綜合外媒報導，印尼開發商、擁有一媒體集團的陳明立，目前參與2個和川普有關的開發案，曾獲人民心聲黨提名，以副手身分搭檔前印尼國軍總司令威蘭多（Wiranto）參與總統大選。

陳明立說，如果他認為沒有人可以解決國家的問題，他可能嘗試參選總統，「這不是為了自己，而是為國家」。他說，印尼需要可解決問題的誠信領導人。

對於去年底引發大規模抗議的的雅加達華裔首長鍾萬學涉褻瀆《可蘭經》一事，陳明立說，印尼總統佐科威（Jokowi）反應不夠快，才無法平息抗議。

但陳明立若參選總統，恐面臨不小挑戰，根據《彭博》近日公布的亞澳8領袖評比，佐科威在2016年的表現相當亮眼，印尼盾匯率提高2.41%、經濟成長率維持5.02%，民眾支持率高達69%。

《彭博》指出，佐科威是政治高手，牢牢掌控國會超過3分之2的席次，其推行的稅務特赦政策也解決了基礎建設的資金壓力。