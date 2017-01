美聯航2017飛往2016 網友：I'm from the future

2017-01-03 18:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯合航空一航班在網路引起熱議,因為時差關係,該班機於當地時間從2017起飛、2016年降落,如同「穿越時空」般,網友笑稱,誰說金錢買不到時間。

美聯航UA890在元旦凌晨0時30分從上海浦東機場起飛,於當地時間去年12月31日傍晚6時34分抵達舊金山。奇妙的時差原因讓該班機在中國網友間引發討論,戲說像坐時光機。

有網友表示,海關詢問從哪裡來時,就可以回答「I'm from the future」、「誰說金錢買不到時間的,這不是買了嗎」,還有人說,這樣就可以過2個新年、先陪中國女友跨年、再陪美國女友跨年。

United flight #UA890 departed Shanghai in 2017 and will arrive in San Francisco back in 2016!https://t.co/cgnm0wI2bq#BackToTheFuture pic.twitter.com/2FVqx8y1LN