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美聯航2017飛往2016 網友：I'm from the future

美國聯合航空一航班因為時差關係，從2017飛往2016年，網友笑稱，誰說金錢買不到時間。（美聯社）

2017-01-03  18:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空一航班在網路引起熱議，因為時差關係，該班機於當地時間從2017起飛、2016年降落，如同「穿越時空」般，網友笑稱，誰說金錢買不到時間。

美聯航UA890在元旦凌晨0時30分從上海浦東機場起飛，於當地時間去年12月31日傍晚6時34分抵達舊金山。奇妙的時差原因讓該班機在中國網友間引發討論，戲說像坐時光機。

有網友表示，海關詢問從哪裡來時，就可以回答「I'm from the future」、「誰說金錢買不到時間的，這不是買了嗎」，還有人說，這樣就可以過2個新年、先陪中國女友跨年、再陪美國女友跨年。

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  • 美聯航UA890在元旦凌晨0時30分從上海浦東機場起飛，於當地時間去年12月31日傍晚6時34分抵達舊金山。（圖取自微博）

    美聯航UA890在元旦凌晨0時30分從上海浦東機場起飛，於當地時間去年12月31日傍晚6時34分抵達舊金山。（圖取自微博）

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