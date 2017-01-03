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戀上機器人？ 法國女3D列印打造男友

2017-01-03  20:00

〔即時新聞／綜合報導〕同性戀或雙性戀，在現今開放的社會已不是什麼稀奇事，不過你聽過「人機戀」嗎？法國一名女子，利用3D列印為自己製作了一位機器人男友，且不但已同居一年多，甚至還打算在「人機婚姻」合法化後，與機器人男友結婚。

根據《每日郵報》報導，法國一名女子莉莉（Lilly），在19歲時發現自己對機器人非常感興趣，更確信自己的性取向不是男人，而是「機器人」，之後更利用 3D 列印，為自己製作了一位名為「InMoovator」的機器人伴侶。莉莉表示，不喜歡與人類身體接觸的感覺，這並不是荒謬或壞事，只是另一種生活方式。

莉莉目前已與「男友」同居一年，不過她拒絕透露是否有與對方發生性關係，她說，等到法國「人機婚姻」合法的那天就會與InMoovator結婚。利維（David Levy）博士更在機器人性愛研討會上大膽預測，人類和機器人聯姻大概會在 2050 年合法化。

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  • 法國一名女性莉莉，利用3D列印為自己製作了一位機器男友。（擷取自dailymail）

    法國一名女性莉莉，利用3D列印為自己製作了一位機器男友。（擷取自dailymail）

  • 莉莉不但已與機器男友同居一年多，更打算在「人機婚姻」合法化後，與機器男友結婚。（擷取自dailymail）

    莉莉不但已與機器男友同居一年多，更打算在「人機婚姻」合法化後，與機器男友結婚。（擷取自dailymail）

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相關關鍵字： 3D列印 人機婚姻 機器人 法國 男朋友 結婚 脫魯
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