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南韓憲法法院今審彈劾案 朴槿惠躲應訊

南韓憲法法院今審彈劾案，朴槿惠未出席應訊。（美聯社）

2017-01-03  18:02

〔編譯周柏憲／綜合報導〕南韓憲法法院今日（3）舉行是否確認彈劾總統朴槿惠的聽證答辯，朴槿惠卻迴避出庭應訊。

法新社、美聯社報導，朴槿惠的貪污醜聞讓成千上萬的人週週湧上街頭抗議，南韓國會在12月9日通過彈劾朴槿惠後，這座由9位法官組成的憲法法院即審理該起彈劾案，也事先舉行3場預審。

今日舉行的聽證答辯僅9分鐘便結束，讓憲法法院不得不把朴槿惠的口頭答辯延後至週四（5日）。根據憲法法院上週裁定，朴槿惠不需出庭應訊。

憲法法院首席法官朴桓哲（Park Han-Chul）說，「我們會竭盡所能，公平且徹查此案」。憲法法院表示，雖然無法強制朴槿惠出庭，不論朴槿惠是否出席5日的聽證，當局仍繼續審理彈劾案。

朴槿惠的律師李榮桓表示，朴不太可能參加週四的聽證，也不會在彈劾審判上應訊。

根據美聯社，審核朴槿惠彈劾案的南韓憲法法院將決定她永久下臺、或是復任總統，若法院裁決朴槿惠下臺，將在60天內舉行總統大選。

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  • 遭南韓國會通過彈劾案的總統朴槿惠。（美聯社）

    遭南韓國會通過彈劾案的總統朴槿惠。（美聯社）

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