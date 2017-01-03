| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
翟本喬公司疑似周轉不靈 驚爆年前大裁員
 首頁 > 國際

憾！泰國帥警不幸車禍身亡 女友堅守誓約訂冥婚

春提茶不忘倆人誓約，如期與已故男友訂下冥婚之約。（擷取自世界日報）

2017-01-03  19:11

〔即時新聞／綜合報導〕愛情不分國界，也超越陰陽兩隔。泰國一名妙齡女子，原定與男友在去年年底訂婚，但男子卻不幸在去年10月時，因一場車禍撒手人寰，但女子依然不忘倆人誓約，如期與已故男友訂下冥婚之約。

根據《世界日報》報導，泰國羅勇府一名25歲警員參納榮，與24歲女友春提茶原定在2016年12月31日時訂婚。但不幸參納榮在去接女友的途中，被摩托車衝撞重傷，於2016年10月時離開人世。不過春提茶依然深愛著男友，在12月31日時如期與已故男友舉行訂婚儀式。

事後春提茶還在臉書上分享與已故男友訂冥婚的照片，並附註表示，「我們倆的訂婚儀式，如期在2016年12月31日舉行。原本這一天，我倆會幸福地跪拜雙方父母，這一天是我們夢寐以求的幸福日子，我們將在這一天決定牽手走完一生，無論是苦是甜。」

春提茶最後還提到，即使與男友在不同的世界，但心始終在一起，新年過後，便將會收拾悲痛的心情，振作起來。

廣告
  • 參納榮在去接女友的途中，不幸被摩托車衝撞重傷，於2016年10月時離開人世。（擷取自世界日報）

    參納榮在去接女友的途中，不幸被摩托車衝撞重傷，於2016年10月時離開人世。（擷取自世界日報）

  • 春提茶表示，即使與男友在不同的世界，但心始終在一起。（擷取自世界日報）

    春提茶表示，即使與男友在不同的世界，但心始終在一起。（擷取自世界日報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冥婚 死亡 泰國 訂婚 警察 車禍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：憾！泰國帥警不幸車禍身亡 女友堅守誓約訂冥婚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.