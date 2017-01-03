憾！泰國帥警不幸車禍身亡 女友堅守誓約訂冥婚
2017-01-03 19:11
春提茶不忘倆人誓約，如期與已故男友訂下冥婚之約。（擷取自世界日報）
〔即時新聞／綜合報導〕愛情不分國界，也超越陰陽兩隔。泰國一名妙齡女子，原定與男友在去年年底訂婚，但男子卻不幸在去年10月時，因一場車禍撒手人寰，但女子依然不忘倆人誓約，如期與已故男友訂下冥婚之約。
根據《世界日報》報導，泰國羅勇府一名25歲警員參納榮，與24歲女友春提茶原定在2016年12月31日時訂婚。但不幸參納榮在去接女友的途中，被摩托車衝撞重傷，於2016年10月時離開人世。不過春提茶依然深愛著男友，在12月31日時如期與已故男友舉行訂婚儀式。
事後春提茶還在臉書上分享與已故男友訂冥婚的照片，並附註表示，「我們倆的訂婚儀式，如期在2016年12月31日舉行。原本這一天，我倆會幸福地跪拜雙方父母，這一天是我們夢寐以求的幸福日子，我們將在這一天決定牽手走完一生，無論是苦是甜。」
春提茶最後還提到，即使與男友在不同的世界，但心始終在一起，新年過後，便將會收拾悲痛的心情，振作起來。
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