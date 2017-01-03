超越吉隆坡雙子塔？柬埔寨將建世界最高雙子大廈

2017-01-03 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨首都金邊即將建造世界最高的雙子大廈，高約560公尺，比目前世界最高的雙子大廈、馬來西亞吉隆坡雙子塔還高108公尺，由中國神州長城公司旗下的兩家全資子公司以27億美元（約新台幣872億元）得標，合約工期暫定60個月。

綜合外媒報導，這座世界最高的雙子大廈將建在金邊市中心的高級住宅區，臨近湄公河和柬埔寨王宮，總面積超過156萬平方公尺，包括約560公尺高的兩幢133層樓的雙子塔大樓，也是中國目前在柬埔寨的最大建設項目。

神州長城股份有限公司（神州長城）則在去年12月30日公告，此工程是由旗下全資子公司神州長城國際工程有限公司（神州長城國際）與武昌船舶重工集團有限公司（武船集團）聯合標得。

馬來西亞的吉隆坡雙子塔共有88層、452公尺，自1998年落成後，還曾是全球最高的大樓，直至2004年才被509公尺高的台北101所取代，但目前世界最高大樓為高828公尺的杜拜哈里發塔。不過吉隆坡雙子大廈迄今仍穩坐全球最高的雙子大廈。