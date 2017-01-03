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俄派兩艘戰艦至馬尼拉 兩國未來可能海上軍演

菲律賓海軍奏樂歡迎俄國的大型反潛驅逐艦「崔布茲上將號」。（路透）

2017-01-03  17:02

〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄國與菲律賓將舉辦海上軍演以打擊海盜和恐怖主義，並派遣兩艘戰艦至馬尼拉。這是菲國總統杜特蒂將軸心移往美國的敵人俄國後，兩國第一次有海軍對海軍的直接接觸。

路透報導，俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（Eduard Mikhalov）表示，俄國一艘大型反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）以及海上油輪「布托瑪號」（Boris Butoma）今（3）日抵達馬尼拉，進行為期4天的友好訪問。

米海洛夫在記者會上表示，「恐怖主義」與「海盜」是當今世上最大的問題，兩國透過軍演，可相互展示海軍的技能，「我們兩政府可能在某個時間點討論舉行聯合軍演的可能性。」他也承諾，俄羅斯願意在菲律賓需要幫助的時候伸援，也願意出售武器給菲律賓。

菲律賓的海軍發言人說，這是菲國海軍頭一次與俄國海軍有官方接觸。

華府與菲國已每年舉行多次年度海上軍演，但杜特蒂為了與中國修復關係，命令國防部「重整」與華府的軍演並遠離南海。

伊斯蘭武裝分子綁架航海速度緩慢的拖船員，在印尼、馬來西亞以及菲國的海上邊界，搭乘風帆遊艇的外籍遊客也遭到綁票，讓菲律賓防不勝防。米海洛夫說，俄國願意幫助訓練菲律賓海軍，以打擊海盜和恐怖主義，也說俄國希望再加強東南亞區域安全。

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  • 俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（右）與菲國海軍准將加比道（左）。（路透）

    俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（右）與菲國海軍准將加比道（左）。（路透）

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