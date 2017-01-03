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印度跨年夜爆大規模性騷擾 官員：模仿西方

印度大城班加羅爾（Bengaluru）跨年夜驚傳大規模性騷擾事件，多名女性在人群中遭攻擊、侮辱。（圖擷取自《班加羅爾鏡報》）

2017-01-03  17:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度大城班加羅爾（Bengaluru）跨年夜驚傳大規模性騷擾事件，多名女性在人群中遭攻擊、侮辱，當地官員聲稱，發生這種情況是因為現場有很多年輕人，其在思想、穿著上模仿西方。

綜合外媒報導，班加羅爾被稱為「印度矽谷」，跨年夜當天約有6萬多人參加慶祝活動，不斷蜂擁到市中心，在過度壅擠的人群中，傳出有男性集體包圍女性並趁機上下其手，多名女性哭喊著向現場維持秩序的警方求助。

一名女警說，她持警棍驅趕一群騷擾者，他們圍住一名喝醉的女性，試圖把她的衣服脫下來。一名女攝影師瓦斯尼克（Chaitali Wasnick）在臉書表示，有人試圖摸她，舉動相當自然，好像她不會出聲抗議。

班加羅爾的警方說，因為沒有人提出正式投訴，警方不能對此採取任何行動。

班加羅爾所屬的卡納塔克邦資訊科技和旅遊部長Priyank Kharge表示，在這種場合保障人與人的安全相當困難，「某些事情」往往會失控。

卡納塔克邦內政部長G Parmeswara認為，這種場合總會有大量年輕人，他們喜歡西方，不僅在思想和觀念上模仿，還在穿著上仿效。

將責任歸咎於西方的結論，惹怒印度全國婦女委員會，該會主席Lalitha Kumaramangalam不滿地痛批，印度男性就這麼可憐軟弱，看到穿著西方服飾的女性就會失控？要求G Parmeswara為此下台道歉。

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  • 印度跨年夜，在過度擁擠的人群中，傳出有名男性趁機對女性上下其手，多名女性哭喊著向現場維持秩序的警方求助。（圖擷取自《班加羅爾鏡報》）

    印度跨年夜，在過度擁擠的人群中，傳出有名男性趁機對女性上下其手，多名女性哭喊著向現場維持秩序的警方求助。（圖擷取自《班加羅爾鏡報》）

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標題：印度跨年夜爆大規模性騷擾 官員：模仿西方


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