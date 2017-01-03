兒女萌照受好評 凱特王妃獲頒皇家攝影榮譽頭銜

2017-01-03 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國凱特王妃喜愛幫一雙兒女喬治王子、夏綠蒂公主拍照，作品深受大眾好評，最近獲英國皇家攝影學會授予終生榮譽會員頭銜，成為第一位沒有贏過任何皇家攝影學會的獎項，就享有此榮譽的人士。

英國《每日郵報》報導，創辦於1853年的英國皇家攝影學會認為，34歲凱特是業餘攝影愛好者眼中的傑出楷模，擁有才華和熱情，發言人指出，「很顯然她擁有出色的攝影天份。」

凱特出訪時多次被看到拿著自己的Canon EOS 5D Mark II拍照，並於2015年打破慣例，替愛女夏綠蒂公主拍攝照片並透過官方公開，後來也替喬治小王子拍下第一天上托兒所的照片，深獲大眾好評。

不過，凱特在2012年時與威廉王子一起造訪婆羅洲時拍下的風景照，則曾受其他攝影師毒舌批評，當時業餘自由攝影師佩吉（Harry Page）說：「技術上來說這些照片一點都不出色。」