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年輕媽媽臉書直播時猝死 上千網友冷血旁觀

2017-01-03  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州年輕媽媽赫恩登（Keiana Herndon），日前在臉書上直播與她的1歲小孩互動時，突然倒地不斷掙扎，最後猝死。她的父親理查（Richard）痛批當時收看直播的女兒好友們竟然冷血旁觀，什麼事情都沒有做。

據《紐約每日新聞》報導，赫恩登當時在朋友家裡又說又唱，一瞬間就倒地不起，直播影片中可聽到她努力想要呼吸到空氣，等到過了30分鐘屋主返家後，才發現赫恩登遭遇不幸，直播影片這時才被關閉。

這段過程至少有上千網友看到，但30分鐘內沒有人做出任何事，讓年輕媽媽的父親理查相當痛心。赫恩登過去就有甲狀腺的毛病，曾經因此昏倒，而她的猝逝也留下兩個年幼的小孩。

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  • 美國年輕媽媽赫恩登（Keiana Herndon，左）在臉書直播時猝死，她的爸爸理查（Richard，右上）痛批上千網友只會袖手旁觀。（圖擷自臉書）

    美國年輕媽媽赫恩登（Keiana Herndon，左）在臉書直播時猝死，她的爸爸理查（Richard，右上）痛批上千網友只會袖手旁觀。（圖擷自臉書）

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