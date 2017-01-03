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迷上「白嫩膚」…男大生傳娶55歲同學媽攏是假

陳曉禮與劉芬芬結婚消息，引起當地媒體報導。（圖擷取自網路）

2017-01-03  17:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體報導近日報導，指河南一名21歲的大學生陳曉禮，娶了一位同學母親、比自己大34歲的劉芬芬；不過，江蘇網警下午在微博澄清，指該則新聞為假新聞。

江蘇網警表示，近日有媒體報導，一名21歲河南大學生娶了一位55歲的離婚中年大媽，而大媽還是自己大學同學的親生母親，經查證後，文章所用的多張圖片早於幾年前便在網路上傳播，所謂大學生娶大媽的故事也有其他類似版本，而發布者大多是美容、減肥機構，「一條未經證實的傳聞竟然敢當新聞發，多家媒體也跟風轉載」。

中國媒體報導，河南一名21歲的大學生陳曉禮，娶了一位比自己大34歲的大媽劉芬芬，而這位大媽竟是自己大學室友吳青青的母親；吳在4歲時，母親就與父親離婚，由於吳青青是陳曉禮的大學同學，彼此有來往，陳也因此遇見她母親，並愛上劉芬芬。

報導指出，情人節時，陳曉禮便在劉芬芬住的社區留下999朵玫瑰花、鋪成心型，向劉跪地求婚，劉在群眾鼓噪下也一口答應；婚禮當天，陳曉禮哽咽地對劉芬芬喊話，「你每一次的拒絕我，都讓我痛徹心扉。記得我看到你的第一眼，我就被你白嫩的皮膚迷住 了，你是一個特別漂亮的女人，看上去比任何女孩都還要年輕漂亮，並且非常善良大方有氣質，我真的很愛你」，而劉的女兒也相當感動，開心母親能迎接她的幸福。

報導指出，劉芬芬駐顏有術，外表看不出年紀。（圖擷取自網路）

江蘇網警下午在微博澄清，指該則新聞為假新聞。（圖擷取自微博）

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