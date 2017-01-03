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法國器捐規定大變革 沒說「不」就視為同意捐贈

法國自今年1月1日施行新法律，將所有人都認定為器官捐贈者。圖為示意圖。（美聯社）

2017-01-03  17:08

〔即時新聞／綜合報導〕法國在今年1月1日施行一項器官捐贈的新法律，只要死者在生前沒有特別登記反對器捐，將一律視為同意。

綜合外媒報導，法國原先的器捐規定為，死者若在生前沒有明確表態，醫生必須獲得家屬同意才可辦理。

但在今年實施的新法律規定，若民眾生前沒有特別登記「不願器捐」，或曾告訴家人其意願的話，那就將一律視為願意器捐，且即使是透過家人反對，家屬也必須向醫生交代談話的時空背景與內容，否則還是可以直接取用死者器官。目前已有15萬人登記不願器捐。

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