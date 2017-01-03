法國器捐規定大變革 沒說「不」就視為同意捐贈
2017-01-03 17:08
法國自今年1月1日施行新法律，將所有人都認定為器官捐贈者。圖為示意圖。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國在今年1月1日施行一項器官捐贈的新法律，只要死者在生前沒有特別登記反對器捐，將一律視為同意。
綜合外媒報導，法國原先的器捐規定為，死者若在生前沒有明確表態，醫生必須獲得家屬同意才可辦理。
但在今年實施的新法律規定，若民眾生前沒有特別登記「不願器捐」，或曾告訴家人其意願的話，那就將一律視為願意器捐，且即使是透過家人反對，家屬也必須向醫生交代談話的時空背景與內容，否則還是可以直接取用死者器官。目前已有15萬人登記不願器捐。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首
- 美軍調整亞太戰略 傳將在南海部署地面重型武器
- 韓反潛機誤射 飛彈、魚雷、炸彈齊發
- 年輕媽媽臉書直播時猝死 上千網友冷血旁觀
- 超罕見！ 白俄羅斯小貓咪 竟然有雙色臉龐
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 王菲遭批唱功GG 謝霆鋒po文護愛
- 台鐵年終1.5個月 郵局最高4.4個月
- 自由廣場》期待八退將譴責王洪光
- 嚇人！龜殼花搭便車 開進消防隊請下車
- 奇美博物館25週年 首推主題導覽、Pepper客服
- 家倉奶奶這句話好心酸 黃銘正：陳宣儒應向灣生道歉
- 嘉市副市長易人 前彰師大校長張惠博接任
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 勞動部統計 529名勞工放無薪假跨年
- 全國最大資源回收站落腳台南 今日亮相
- 女子車停路中央爆睡 搜出毒逮正著
- 全國美容美髮賽 長榮女中18生抱18獎
- 鄭麗卿／魚缸裡外
- 見笑轉生氣！ 兄弟檔虧妹要LINE不成竟打她朋友
- 未續聘外勞留台 仲介竟收高額「服務費」
- 1/3重要財經新聞一覽
- 年關近 高雄假收租婆橫行大樓收租
- 南市民進黨團三長交接 賴清德勉地方中央並肩作戰
- 彰市路邊停車收費今上路 車閃退了…
- 〈體檢家庭風險〉資優生也很煩
- 中年加農 中市開訓囉！
- 2016第3季亞洲房價跌幅 香港第1、台北第7
- 翹臀珍高調認愛德瑞克 被爆炒新聞
- 騙價差！豪房變一般旅社 張淑晶騙到國外去
- 打正妹型男牌 民進黨新增七年級發言人
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 東海岸台11線 即起抓烏賊車
- 網友請中共飛彈瞄準總統官邸 鄉民痛斥太誇張
- 《灣生》導演控田中實加 剽竊心血出書
- 《年增200隻》老鷹數量大增 估達626隻
- 營所稅率調整 工商大老看法紛歧
- 15縣市辦跨年晚會 全台1天燒掉7315萬元
- 順天國中人行道完工 再爭彩繪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Military to reorganize in doctrine shift
- 電業法修法回饋 電信法恐比照
- 1天狂嗑14碗湯圓 女子腸胃發炎掛病號
- 〈旅遊的滋味〉安帕瓦水上市場與螢火蟲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：法國器捐規定大變革 沒說「不」就視為同意捐贈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分