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超罕見！ 白俄羅斯小貓咪 竟然有雙色臉龐

白俄羅斯貓咪亞娜（Yana）有著迷人的雙色臉龐。（圖擷自《Instagram》）

2017-01-03  16:20

〔即時新聞／綜合報導〕某些貓咪有著少見的雙色瞳孔，但更稀罕的恐怕是白俄羅斯這隻小貓亞娜（Yana），因為她的臉龐一半是黑色，另一半則是棕色，成為難得一見的雙色臉蛋俏貓咪。

據《Boredpanda》報導，亞娜最先是出現在白俄羅斯的網站上，有人登廣告幫牠徵求一個新主人，結果建築與設計學生伊莉莎白（Elizabeth）領養了小貓。

伊莉莎白最喜歡把自己和愛貓的生活放到Instagram上分享，由於亞娜的臉龐實在太吸引人，伊莉莎白也是個漂亮的女大生，因此這一人一貓的組合吸引了相當多網友追蹤。

亞娜（Yana）的主人伊莉莎白（Elizabeth）是個漂亮的女大生。（圖擷自《Instagram》）

亞娜（Yana）在雪地裡玩耍。（圖擷自《Instagram》）

亞娜（Yana）也會俏皮地吐舌頭。（圖擷自《Instagram》）

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