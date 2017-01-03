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吉隆坡消防員苦哈哈 8成緊急案件都在拯救小雞雞

2017-01-03  15:49

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉隆坡的消防單位，在過去3年裡緊急出勤的案件裡，竟然有80%都是要幫男人去除卡在生殖器上的金屬環，讓消防救援局長沙巴尼（Samsol Maarif Saibani）忍不住向媒體抱怨。

據馬來西亞《星報》報導，沙巴尼透露在2016年有8次相關案件、2015年22次、2014年10次，大部分來電尋求援助的都是醫院。沙巴尼解釋，醫院沒有可以拆除金屬環的工具，所以此時只好由消防員前來幫忙。

他認為這些金屬環卡在小雞雞上是很棘手的問題，因為它們通常是用堅固的金屬製成，不是那麼容易就能取出，所以他呼籲民眾要小心陰莖套環，避免一再發生這種糗事。

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  • 馬來西亞吉隆坡的消防員，過去3年裡的緊急出勤案件，有80%都是在拯救拔不下金屬環的小雞雞。（圖擷自《星報》）

    馬來西亞吉隆坡的消防員，過去3年裡的緊急出勤案件，有80%都是在拯救拔不下金屬環的小雞雞。（圖擷自《星報》）

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相關關鍵字： 吉隆坡 小雞雞 消防員 生殖器 陰莖 馬來西亞
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標題：吉隆坡消防員苦哈哈 8成緊急案件都在拯救小雞雞


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