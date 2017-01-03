芬蘭獨立建國百年 年頭慶祝到年尾
2017-01-03 16:39
〔即時新聞／綜合報導〕2017年適逢為在北歐的芬蘭獨立建國100週年，慶祝活動格外盛大，百年慶祝活動的秘書長提摩寧（Pekka Timonen）近期表示，為了紀念芬蘭意義非凡的一年，慶典從年初到年尾沒有間斷，總計約有3000場大大小小的慶祝活動，包括擴大舉行芬蘭知名的冰泳、桑拿文化「芬蘭浴」等等。
芬蘭於西元1917年脫離俄羅斯的統治宣布獨立，今年恰逢建國一百週年，政府已投入近1900萬歐元（約新台幣6.4億元）的資金建設、舉辦慶祝活動，包括設立國家公園、甚至鄰國挪威還傳出想贈送一座山給芬蘭當紀念禮物。提摩寧接受加拿大媒體《CBC》採訪時表示，民眾基本上都瘋了，自主發起多場活動，「要宣布一件重要事項就是...慶典開始囉！」
芬蘭百週年慶典的主題就是「同在一起（Together）」他說，為表達建國得來不易，「目的就是要強調芬蘭人的團結，也傳遞訊息給在世界各地的芬蘭民眾，讓我們一起慶祝吧！」慶典會將在年底的12月6日達到高峰，也是芬蘭的建國紀念日。
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